22 июля
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Происшествия

Экс-режиссер «Ералаша» приговорен к 14 годам колонии за педофилию

Солнцевский районный суд Москвы вынес приговор бывшему режиссеру «Ералаша» Илье Белостоцкому по делу о педофилии. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

48-летний культурный деятель признан виновным в действиях сексуального характера против лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и приговорил его к 14 годам колонии.

Следователи доказали, что в ноябре 2018 года Белостоцкий совершил сексуальное насилие в отношении знакомого мальчика, который находился в беспомощном состоянии.

Ранее сообщалось, что в Тульской области экс-полицейскому вынесли приговор за совершение преступлений в отношении нескольких девочек.

32-летнего бывшего правоохранителя признали виновным в шести преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в распространении сведений о частной жизни и хранении огнестрельного оружия.

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