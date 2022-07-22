Экс-режиссер «Ералаша» приговорен к 14 годам колонии за педофилию

48-летний культурный деятель признан виновным в действиях сексуального характера против лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и приговорил его к 14 годам колонии.
Следователи доказали, что в ноябре 2018 года Белостоцкий совершил сексуальное насилие в отношении знакомого мальчика, который находился в беспомощном состоянии.
Ранее сообщалось, что в Тульской области экс-полицейскому вынесли приговор за совершение преступлений в отношении нескольких девочек.
32-летнего бывшего правоохранителя признали виновным в шести преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в распространении сведений о частной жизни и хранении огнестрельного оружия.