13 июля
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Происшествия

Сексуальный скандал в армии: полковник Ким домогался до женщин-солдат

Начальника отдела по политическим вопросам дивизии IV корпуса северокорейской армии арестовали за многолетние домогательства к женщинам-военнослужащим, сообщает Daily NK.

Северная Корея.
Северная Корея.
СС0

Полковник Ким обычно преследовал женщин, которые собирались уволиться из армии.

«С начала прошлого года Ким просил женщину-солдата из одной из рот дивизии посетить его комнату, якобы для того, чтобы проконсультироваться по поводу ее предстоящей демобилизации в этом году. Во время этих визитов он принуждал ее к сексу», — приводит пример издание.

Отмечается, что пострадавшая женщина забеременела, после чего руководство IV корпуса узнало об инциденте, указывает Газета.Ru.

Полковник Ким был показательно задержан на глазах у солдат. Это вызвало потрясение в рядах военных.

Ранее из-за пикантных листовок с женой Ким Чен Ына был взорван узел связи. В листовках скабрезного содержания говорилось, что Ли Соль Чжу якобы снималась в кино для взрослых, пока не стала женой политического лидера.

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