Экс-сотрудника ГИБДД в Алтайском крае отправят в колонию за взятки и превышение полномочий

Следствие и суд установили, что в 2017 году инспектор ГИБДД через посредника систематически получал взятки от желающих сдать теоретический и практические экзамены на получение прав.
Сотрудник полиции незаконно выставлял в экзаменационные листы учеников положительные оценки за экзамены без фактической их сдачи, — отмечают в ведомстве.
После этого люди получали водительские удостоверения. Суммы взяток варьировалась от 5 до 15 тысяч рублей.
Во время предварительного следствия бывший сотрудник ГИБДД полностью признал свою вину. Мужчину приговорили к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.