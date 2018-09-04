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4 сентября
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Экс-сотрудника ГИБДД в Алтайском крае отправят в колонию за взятки и превышение полномочий

В Алтайском крае осудили бывшего инспектора регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД МО МВД России «Славгородский». Мужчина за деньги выставлял отметки о сдаче экзаменов, которые не проводил, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Деньги.
Деньги.

Следствие и суд установили, что в 2017 году инспектор ГИБДД через посредника систематически получал взятки от желающих сдать теоретический и практические экзамены на получение прав.

Сотрудник полиции незаконно выставлял в экзаменационные листы учеников положительные оценки за экзамены без фактической их сдачи, — отмечают в ведомстве.

После этого люди получали водительские удостоверения. Суммы взяток варьировалась от 5 до 15 тысяч рублей.

Во время предварительного следствия бывший сотрудник ГИБДД полностью признал свою вину. Мужчину приговорили к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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