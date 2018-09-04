Экс-сотрудника ГИБДД в Алтайском крае отправят в колонию за взятки и превышение полномочий

В Алтайском крае осудили бывшего инспектора регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД МО МВД России «Славгородский». Мужчина за деньги выставлял отметки о сдаче экзаменов, которые не проводил, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.