Экс-сотрудника государственного предприятия будут судить за взятку 1 млн рублей

По данным следствия, в период с 2019 по 2021 года годах начальник отдела предприятия получил взятку от представителя одной из фирм за принятие юридически значимых решений о выборе именно данного ООО в качестве основного поставщика.
В прокуратуре края уточняют, что речь идет о контрактах на поставку металлопродукции.
Денежные средства взятки частями перечислялись на банковский счет обвиняемого.
Вину по предъявленному обвинению экс-работник признал в полном объеме.
На имущество обвиняемого общей стоимость свыше 4,5 млн рублей наложили арест.