24 мая
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Происшествия

Экс-сотрудника государственного предприятия будут судить за взятку 1 млн рублей

Бывший сотрудник предприятия, контрольный пакет акций которого принадлежит государству, в Барнауле будут судить по обвинению в получении взятки почти в 1 млн рублей, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Взятка.
Взятка.
22.мвд.рф

По данным следствия, в период с 2019 по 2021 года годах начальник отдела предприятия получил взятку от представителя одной из фирм за принятие юридически значимых решений о выборе именно данного ООО в качестве основного поставщика.

В прокуратуре края уточняют, что речь идет о контрактах на поставку металлопродукции.

Денежные средства взятки частями перечислялись на банковский счет обвиняемого.

Вину по предъявленному обвинению экс-работник признал в полном объеме.

На имущество обвиняемого общей стоимость свыше 4,5 млн рублей наложили арест.

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