20 октября
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Происшествия

Экс-сотрудница барнаульской полиции Бердникова похитила 188 млн рублей и получила пять лет в колонии

Жительницу Барнаула Екатерину Бердникову приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Кто такая Екатерина Бердникова и в чем ее обвиняют

Ранее мы рассказывали об этом деле. Напомним, от мошенницы Екатерины пострадало 154 человека, среди которых сотрудники МВД и РЖД. Она предлагала им инвестировать, чтобы получить прибыль.

Изначально следователи сообщали о пяти фактах мошенничества на семь миллионов рублей. Однако позднее выяснилось, что сумма куда больше — 188 млн рублей.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

А именно: пострадавшие брали под расписки займы у физических лиц для инвестирования в объекты недвижимости, скорой их перепродажи и возврата денег с процентами. Деньги, конечно, передавались Екатерине, которая их «вкладывала». К себе в карман.

По факту пострадавшие не получали ни денег, не процентов.

Какой срок получила Бердникова

Девушку поместили под арест два года назад. В ее случае день считается за полтора, так что половину срока — пять лет — она уже отсидела.

Свою вину она, кстати, не признала. Говорила, что занималась легальной деятельностью по привлечению инвестиций для покупки недвижимости совместно с партнером. Однако следователи уверены, что «партнер» — выдуманный персонаж.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

Правоохранители допросили более 500 человек, как потерпевших, так и свидетелей, проанализировали преступную деятельность за 4 года.

Обвинительное заключение составило более 700 листов, а количество томов уголовного дела — 68.

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