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29 ноября
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Происшествия
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Экс-заведующую бийского техникума будут судить за множественные взятки от студентов

В Бийске завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей заочным отделением «Бийского техникума лесного хозяйства». Она подозревается в получении взяток. Вину свою экс-преподаватель признала.

Взятка: от "борзых щенков" до Iphone 7.
Взятка: от "борзых щенков" до Iphone 7.
СС0

По данным следствия, с 2014 по 2018 год женщина получала от студентов, обучающихся на заочном отделении, деньги проставленные зачеты и положительные оценки на экзаменах. Фактической сдачи при этом не было.

Следствием доказаны шесть эпизодов противоправной деятельности должностного лица. Сумма полученных обвиняемой денежных средств составила более 189 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину признала в полном объеме.

Против нее собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщают в следственном управлении Следственного комитета России по Алтайскому краю.

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