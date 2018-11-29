Экс-заведующую бийского техникума будут судить за множественные взятки от студентов

По данным следствия, с 2014 по 2018 год женщина получала от студентов, обучающихся на заочном отделении, деньги проставленные зачеты и положительные оценки на экзаменах. Фактической сдачи при этом не было.
Следствием доказаны шесть эпизодов противоправной деятельности должностного лица. Сумма полученных обвиняемой денежных средств составила более 189 тысяч рублей.
В ходе предварительного следствия обвиняемая вину признала в полном объеме.
Против нее собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщают в следственном управлении Следственного комитета России по Алтайскому краю.