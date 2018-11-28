Алтайский полицейский «заработал» миллионы рублей на взятках от иностранцев

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела против бывшего начальника миграционного пункта полиции по Солтонскому району. Мужчину обвиняют в получении крупной взятки и незаконной выдаче паспортов иностранным гражданам, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

По данным следствия, с июля 2013 по ноябрь 2017 года бывший начальник миграционного пункта полиции получал взятки за незаконное оформление, выдачу и замену паспортов РФ лицам без гражданства и иностранным гражданам, прибывшим на территорию Алтайского края. При этом он занимался оформлением и изготовлением паспортов лично. Стоимость одного паспорта варьировалась от 15 до 100 тысяч рублей. В результате за четыре года обвиняемый получил в качестве взятки более 2 миллионов 300 тысяч рублей.

Также перед судом предстанет пособник обвиняемого — 46-летний житель Солтонского района. Его будут судить за дачу взятки должностному лицу и посредничество во взяточничестве.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.