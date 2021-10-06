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Происшествия

Экстренно закрыли школу в Сибири из-за аварийного состояния

Емельяновская средняя общеобразовательная школа № 2 в Красноярском крае экстренно закрывается из-за аварийного состояния здания, сообщает «Интерфакс».

Школа. Образование.
Школа. Образование.
открытые источники (CC0)

В школу и на пришкольную территорию ограничен доступ всех лиц без исключения.

Учащиеся школы с 6 октября уходят на дистанционное обучение.

Управлением образования сейчас решается вопрос об организации учебы детей в других образовательных учреждениях района.

Школу построили в 1989 году. была построена в 1989 году. В ней учится около 600 детей, в том числе обучаются учащиеся из соседних деревень.

Между тем карантин из-за гепатита A ввели в барнаульской школе. Ранее altapress.ru узнал, могут ли российские школы массово закрыться из-за всплеска пандемии COVID-19.

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