Карантин из-за гепатита A ввели в барнаульской школе

Класс школы № 137 в Барнауле закрыли на карантин после того, как у одного из первоклассников обнаружился гепатит А, пишет « Толк ».

Представитель родительского комитета написал в общем чате, что у одного из детей диагностировали инфекцию и класс отправляют на карантин на 35 дней.

При этом уроки не отменяют, но переодеваться и ходить в столовую дети будут отдельно от других. Некоторых детей отправили сдавать анализ в поликлинику.

Гепатит, А поражает печень и желчевыделительную систему, передается контактно-бытовым путем.

Эпидемические вспышки наблюдаются в осенне-зимний период преимущественно у детей. Почти все пациенты полностью выздоравливают.

Ранее altapress.ru узнал, могут ли российские школы массово закрыться из-за всплеска пандемии COVID-19.