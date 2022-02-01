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Происшествия

«Еле отбились». Жители центра Барнаула страдают от стаи бродячих собак

В редакцию altapress.ru обратились жители домов, расположенных в районе Нового рынка. На днях двум женщинам пришлось буквально отбиваться от стаи бродячих животных. Подробности неожиданной встречи — в нашем материале.

Злая собака.
Злая собака.
Михаил Хаустов

Елена и ее мать-пенсионерка в прошедшее воскресенье, 30 января, привычно отправились по делам. Их путь лежал мимо путепровода на Новом рынке — по ул. Красный текстильщик. Под мостом-то их и встретили собаки.

«В стае было около 10-ти животных. Сначала они начали на нас лаять, хотя никакой агрессии в их сторону никто не проявлял. А потом и вовсе — кидаться. Деваться нам было некуда, поэтому пришлось „вооружиться“ палками, чтобы хоть как-то обороняться. Мы еле отбились, а собаки отправились в сторону здания „Альфа-Банка“ на пр. Ленина», — рассказала нам Елена.

Мост в районе Нового рынка и его окрестности.
Мост в районе Нового рынка и его окрестности.
Анна Зайкова.

Женщины живут в районе Нового рынка много лет, но никогда еще не попадали в подобную ситуацию. По словам Елены, произошедшее — уже не единственный случай. После инцидента собаки, облюбовавшие территорию в районе моста, напали на проходившую мимо студентку, а еще успели напугать ребенка соседей Елены.

«Если собаки здесь останутся, страшно подумать, что будет дальше. Весной закроют проезд через путепровод. Местным жителям, и не только им, придется передвигаться по временному пешеходному мосту, который, судя по всему, и построят рядом с тем местом, где прогуливаются собаки. Об этом сейчас даже страшно подумать. Нам что, придется постоянно ходить с палками или дубинами?», — недоумевает женщина.

Мост в районе Нового рынка и его окрестности.
Мост в районе Нового рынка и его окрестности.
Анна Зайкова.

Тем временем в Барнауле и крае стали все чаще фиксировать нападения бездомных собак на людей. Так, в середине января бродячее животное напало на ребенка, когда тот шел в школу. Это случилось на Павловском тракте, за гипермаркетом «Лента». Школьник не пострадал, а зоозащитники сошлись во мнении, что пес просто выпрашивал еду или хотел поиграть.

Ранее в АКЗС заявили, что в Алтайском крае порядка 14 тыс. бродячих собак. В связи со сложившейся ситуацией, депутаты предложили удвоить финансирование муниципалитетов для отлова бродячих собак и выделить деньги на строительство приютов для животных.

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