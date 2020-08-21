Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 августа
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

«Электрики» украли из шкафа столетней блокадницы 300 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге двое мужчин проникли в квартиру пожилой женщины под предлогом проверки электрооборудования и украли деньги, сообщает ТАСС.

Пенсионерка.
Пенсионерка.
CC0

Женщина пожаловалась в полицию на «электриков», после визита которых пропал конверт с 300 тыс. рублей.

«В дневное время злоумышленники под предлогом проверки электрооборудования проникли в квартиру 100-летней пенсионерки. Отвлекая пожилую женщину, они похитили из шкафа конверт и скрылись», — рассказали в МВД.

Мужчин задержали: возбудили уголовное дело о краже и заключили под стражу. Однако остается неясным, как им удалось так быстро найти деньги.

По данным МВД, женщина пережила блокаду Ленинграда, но не справилась с хитростью двух злоумышленников.

Ранее новосибирским школьникам подарили по кусочку «блокадного хлеба», чтобы помнили и не забывали. Кстати, по тем же основаниям ровно год назад певица Ольга Бузова назвала себя «блокадницей», когда облизывала тарелки.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость