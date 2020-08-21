«Электрики» украли из шкафа столетней блокадницы 300 тысяч рублей

Женщина пожаловалась в полицию на «электриков», после визита которых пропал конверт с 300 тыс. рублей.
«В дневное время злоумышленники под предлогом проверки электрооборудования проникли в квартиру 100-летней пенсионерки. Отвлекая пожилую женщину, они похитили из шкафа конверт и скрылись», — рассказали в МВД.
Мужчин задержали: возбудили уголовное дело о краже и заключили под стражу. Однако остается неясным, как им удалось так быстро найти деньги.
По данным МВД, женщина пережила блокаду Ленинграда, но не справилась с хитростью двух злоумышленников.
Ранее новосибирским школьникам подарили по кусочку «блокадного хлеба», чтобы помнили и не забывали. Кстати, по тем же основаниям ровно год назад певица Ольга Бузова назвала себя «блокадницей», когда облизывала тарелки.