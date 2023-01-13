Еще одна массовая авария произошла на Алтае: машину закинуло на капот другого авто

На кадрах видно, что пострадали пять легковушек. Одна из них оказалась на капоте у другой. Как именно произошло ДТП, пока не известно.

На видео слышен сильный гул ветра и заметны сугробы. Кстати, трассу «Барнаул — Павловск» закрыли 13 января из-за метели и гололедицы.

ДТП на трассе. «Инцидент Барнаул». ДТП на трассе. «Инцидент Барнаул». ДТП на трассе. «Инцидент Барнаул».

Напомним, 13 января произошли еще три ДТП, два из них — массовые. В одной аварии участвовали автобус, снегоуборочный трактор и легковушка.

В другой — четыре легковушки, автобус и фура. В третью аварию попали грузовик и легковушка. Водитель последней погиб.