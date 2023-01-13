13 января
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Происшествия

Еще одна массовая авария произошла на Алтае: машину закинуло на капот другого авто

На трассе «Павловск-Барнаул» произошло ДТП с пятью машинами 13 января, пишет «Инцидент Барнаул».

ДТП на трассе.
ДТП на трассе.
"Инцидент Барнаул".

На кадрах видно, что пострадали пять легковушек. Одна из них оказалась на капоте у другой. Как именно произошло ДТП, пока не известно.

На видео слышен сильный гул ветра и заметны сугробы. Кстати, трассу «Барнаул — Павловск» закрыли 13 января из-за метели и гололедицы.

ДТП на трассе.
ДТП на трассе.
«Инцидент Барнаул».
ДТП на трассе.
ДТП на трассе.
«Инцидент Барнаул».
ДТП на трассе.
ДТП на трассе.
«Инцидент Барнаул».

Напомним, 13 января произошли еще три ДТП, два из них — массовые. В одной аварии участвовали автобус, снегоуборочный трактор и легковушка.

В другой — четыре легковушки, автобус и фура. В третью аварию попали грузовик и легковушка. Водитель последней погиб.

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