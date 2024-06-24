Еще в трех регионах России зафиксировали случаи ботулизма

Известно, что в больницы попали еще четыре человека.
Общее число заболевших по России достигло 375 человек. Большая часть пациентов находится в состоянии средней степени тяжести.
Причиной вспышки ботулизма стала красная фасоль в вакуумной упаковке, которую хранили неправильно. Почти 200 тонн опасной продукции изъяли.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Должностные лица компании-производителя задержаны и арестованы.
Ранее россиян начали массово госпитализировать с подозрением на ботулизм
Самое важное - в нашем Telegram-канале