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Происшествия

Еще в трех регионах России зафиксировали случаи ботулизма

Ботулизм распространился еще в трех регионах РФ, сообщает 112.

Известно, что в больницы попали еще четыре человека.

Общее число заболевших по России достигло 375 человек. Большая часть пациентов находится в состоянии средней степени тяжести.

Причиной вспышки ботулизма стала красная фасоль в вакуумной упаковке, которую хранили неправильно. Почти 200 тонн опасной продукции изъяли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Должностные лица компании-производителя задержаны и арестованы.

Ранее россиян начали массово госпитализировать с подозрением на ботулизм

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