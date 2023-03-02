2 марта
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Происшествия

Фальшивые сотрудники МЧС продают дорогие пожарные извещатели

Лже-сотрудники ходят по квартирам и убеждают установить автономные пожарные извещатели за стоимость, в разы превышающую реальную, сообщают в ГУ МЧС России по краю.

Пожарный извещатель.
Пожарный извещатель.
Открытые источники

Например, в Москве цены от мошенников начинаются от 5 тыс. рублей.

На самом деле, говорят в ведомстве, пожарный извещатель в среднем стоит 500 рублей.

Его можно купить самостоятельно как в розничных, так и в интернет-магазинах.

В МЧС отмечают, что устройство только в прошлом году спасло жизни 1175 людям.

В ведомстве просят обратить внимание, что МЧС России не предоставляет платные услуги. Сотрудники не ходят по домам, чтобы продавать средства по обеспечению пожарной безопасности.

Ранее подозрительные «сотрудники МЧС» проверяли вентиляцию в домах сибирского города-миллионника.

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