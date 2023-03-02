Фальшивые сотрудники МЧС продают дорогие пожарные извещатели

Например, в Москве цены от мошенников начинаются от 5 тыс. рублей.
На самом деле, говорят в ведомстве, пожарный извещатель в среднем стоит 500 рублей.
Его можно купить самостоятельно как в розничных, так и в интернет-магазинах.
В МЧС отмечают, что устройство только в прошлом году спасло жизни 1175 людям.
В ведомстве просят обратить внимание, что МЧС России не предоставляет платные услуги. Сотрудники не ходят по домам, чтобы продавать средства по обеспечению пожарной безопасности.
Ранее подозрительные «сотрудники МЧС» проверяли вентиляцию в домах сибирского города-миллионника.