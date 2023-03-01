1 марта
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Жизнь

Подозрительные «сотрудники МЧС» проверяли вентиляцию в домах сибирского города-миллионника

Неизвестные заходили в квартиры новосибирцев, представлялись сотрудниками МЧС, сообщает NGS.ru

Вентиляция.
Вентиляция.
открытые источники в интернете

Двое молодых людей в форме проверяли вентиляцию в квартирах. Однако на сайте регионального главка МЧС никакой информации о подобной проверке не публиковалось.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области пояснили — в полномочия сотрудников МЧС такие действия не входят.

Также в ведомстве добавили — скорее всего жители встретили мошенников. При повторении ситуации им посоветовали обратиться в полицию.

Ранее жильцам дома в Новосибирске мошенники накануне взрыва установили шланг для воды вместо газового.

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