Новую схему обмана придумали мошенники на Wildberries

Так, мошенники представляются аналитиками и обещают увеличение продаж. Они получают доступ к личному кабинету и выкупают товар по минимальной цене.
«Мы отмечаем рост числа обращений продавцов из-за мошенничеств с их личными кабинетами. Все пострадавшие передавали данные от своих личных кабинетов в сторонние сервисы», — уточняют в пресс-службе маркетплейса.
Услуги аналитиков являются довольно востребованными фирмами. Они собирают необходимую информацию о том, насколько эффективно идет продажа товаров.
Также они выстраивают стратегии продаж и направляют предпринимателей в прибыльные ниши.
Ранее, уголовное дело о мошенничестве на 177 млн рублей возбудили на экс-регоператора в Алтайском крае.
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