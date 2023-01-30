Новую схему обмана придумали мошенники на Wildberries

Для предпринимателей, торгующих на известном маркетплейсе, злоумышленники придумали новый вид мошенничества, сообщает «Известия».

Так, мошенники представляются аналитиками и обещают увеличение продаж. Они получают доступ к личному кабинету и выкупают товар по минимальной цене.

«Мы отмечаем рост числа обращений продавцов из-за мошенничеств с их личными кабинетами. Все пострадавшие передавали данные от своих личных кабинетов в сторонние сервисы», — уточняют в пресс-службе маркетплейса.

Услуги аналитиков являются довольно востребованными фирмами. Они собирают необходимую информацию о том, насколько эффективно идет продажа товаров.

Также они выстраивают стратегии продаж и направляют предпринимателей в прибыльные ниши.

Ранее, уголовное дело о мошенничестве на 177 млн рублей возбудили на экс-регоператора в Алтайском крае.