«Черная пятница»: со склада Wildberries украли товары

Со склада маркетплейса Wildberries украли товары на сумму около миллиона рублей.

Происшествие случилось в Подмосковье.

Предположительно, ворами оказались его работники, сообщает ТАСС.

Воры забрали чайники, триммеры, бритвы и другое. Ураденое вывезли на машине в гараж в Ногинске. Там их во время разгрузки поймали правоохранители, уточняет РЕН ТВ.

Возбуждено уголовное дело, пишет Lenta.ru.

Поджог

В августе случился крупный пожар в Подмосковье на складе Ozon. Поджог рассматривался в качестве основной версии причины пожара на складе маркетплейса.

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс сообщил, что предварительный ущерб от пожара можно оценить на сумму более 10 млрд рублей.

Площадь пожара на крупном складе Ozon в Подмосковье, по данным МЧС, составила 55 тыс. квадратных метров.