Опрос: сколько россиян откладывают деньги с зарплаты

Россияне регулярно откладывают более трети зарплаты, свидетельствуют результаты исследования сервиас Platforma и финансового маркетплейса «Сравни», пишет ТАСС.

«33% россиян со своего заработка откладывают регулярно, 37% откладывают меньшие суммы, а 30% вовсе предпочитают не копить», — говорится в исследовании.

Аналитики проверили отношение граждан к семейному бюджету. Выяснилось, что почти две трети (63%) респондентов ведут семейную бухгалтерию.

При этом 47% участников опроса заявили, что оплачивают ежемесячные платежи по кредитной карте четко в срок.

А 29% опрошенных стараются гасить долги по кредитке ежемесячно. Однако, по их словам, это получается это не всегда.

Еще 16% признались, что в установленный срок часто не успевают. У 8% респондентов просрочки с оплатой.

Опрос проводили с 26 сентября по 3 октября 2022 года среди более 1,2 тыс. человек.