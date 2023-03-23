23 марта
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Происшествия

Фанат Бузовой напал на нее и разбил губу теледиве

Известная телеведущая и исполнительница Ольга Бузова заявила, что на одном из последних концертов на нее напал поклонник, пишет 7 Дней.

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Дмитрий Лямзин

Время от времени звезда сталкивается с неадекватными фанатами. Так, на концерте в Дубае один парень выскочил на сцену и попытался вырвать у певицы микрофон.

Молодой человек резко дернул рукой и разбил Бузовой губу.

Ранее захвативший заложников ради Бузовой россиянин оказался «минером» ТЦ. В мае 2020-го он зашел в отделение Альфа-банка в Москве и заявил персоналу и клиентам, что рюкзак за его спиной заминирован, и велел всем оставаться на местах.

Потребовал привезти в банк Ольгу Бузову, чтобы поговорить с ней. Работникам и клиентам удалось выйти из помещения. В заложниках остался один человек.

В результате операции спецназа его задержали. Никто не пострадал. В рюкзаке оказался муляж бомбы.

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