Захвативший заложников ради Бузовой россиянин оказался «минером» ТЦ

Он уже «прославился» в 2020 году. Тогда захватил заложников в московском офисе банка ради встречи с Ольгой Бузовой, сообщает ТАСС.

Минирование

На днях в экстренные службы региона поступили звонки с сообщением анонима о том, что якобы во время некой игры в одном ТЦ будет взрыв, в другой придет террористка-смертница. Людей эвакуировали, взрывоопасных предметов не обнаружили.

Накануне полиция установила личность звонившего и задержала его, пишет Lenta.ru.

Захват заложников

В мае 2020-го он зашел в отделение Альфа-банка в Москве и заявил персоналу и клиентам, что рюкзак за его спиной заминирован, и велел всем оставаться на местах.

Потребовал привезти в банк Ольгу Бузову, чтобы поговорить с ней. Работникам и клиентам удалось выйти из помещения. В заложниках остался один человек.

В результате операции спецназа его задержали. Никто не пострадал. В рюкзаке оказался муляж бомбы.

Между тем на тот момент стало известно, что захватчик банка в Москве задолжал 1,8 млн рублей в разных российских регионах.

Позже мужчину признали невменяемым и отправили на лечение в психбольницу. Но год назад он вышел оттуда и приехал в Нижневартовск.