25 июля
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Происшествия

Фанат избил двух полицейских, пытаясь проникнуть на концерт «Руки вверх»

Пьяный россиянин устроил драку с полицейскими, которые не пустили его на концерт популярной поп-группы «Руки вверх» в «Лужниках».

Концерт "Руки вверх" в Барнауле, 2022 год.
Концерт "Руки вверх" в Барнауле, 2022 год.
Кристина Тарасова.

Рустик Валиев очень хотел попасть на выступление любимой группы «Руки вверх». Но как сообщает источник Telegram-канал «112»: "Но парень переволновался и слишком много принял на грудь для храбрости". Именно из-за состояния алкогольного опьянения Валиева охрана концертной площадки отказалась его пропускать.

Подоспевшие им на помощь полицейские пытались объяснить мужчине, почему он не может там находиться. Но разговор не увенчался успехом, так как Рустик Валиев начал драку.

Мужчина нанес удар кулаком в лицо одному полицейскому, а второму сильно ударил по ноге. Вскоре Валиева скрутили и отправили в отделение полиции.

Агрессивному фанату «Руки вверх» грозит не только административное наказание за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, но и уголовное дело за нападение на сотрудников полиции.

Ранее Рома Зверь устроил драку в одном из заведений Самары, куда он прибыл с концертом.

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