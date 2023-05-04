Фанаты Горшка жаждут наказать модель за откровенную фотосессию на его могиле

Фанаты рок-группы "Король и Шут" создали петицию с требованием наказать девушку, которая сфотографировалась на могиле вокалиста.
Петицию подписали уже около полутора тыс. человек. Кроме того, авторы призвали правоохранителей обратить внимание на эту девушку и наказать ее.
Однако сама девушка, по ее словам, является фанаткой покойного артиста и принесла цветы на его могилу.
Вдова Михаил Горшенева подала в полицию на девушку, так как нашла в этом осквернение могилы умершего, рассказали в группе ВКонтакте "Mash".
Ранее жители Алтая возмутились поведением туристов, которые осквернили священные места.