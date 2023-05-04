4 мая
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Происшествия

Фанаты Горшка жаждут наказать модель за откровенную фотосессию на его могиле

Девушка сделала откровенное фото на могиле Михаила Горшенева. За это на нее обрушилась волна негатива от фанатов вокалиста, сообщает Life.ru.

Кладбище.
Кладбище.
unsplash.com

Фанаты рок-группы "Король и Шут" создали петицию с требованием наказать девушку, которая сфотографировалась на могиле вокалиста.

Петицию подписали уже около полутора тыс. человек. Кроме того, авторы призвали правоохранителей обратить внимание на эту девушку и наказать ее.

Однако сама девушка, по ее словам, является фанаткой покойного артиста и принесла цветы на его могилу.

Вдова Михаил Горшенева подала в полицию на девушку, так как нашла в этом осквернение могилы умершего, рассказали в группе ВКонтакте "Mash".

Ранее жители Алтая возмутились поведением туристов, которые осквернили священные места.

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