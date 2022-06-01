Неизвестные разгромили алтайское кладбище

Злоумышленники повалили кресты и плиты. Полицейские уже разыскивают вандалов.

Сообщается, что похожий инцидент случился в 2016 году на кладбище в Чендеке. Жители обвинили в осквернении могил приезжих «искателей оккультного смысла».

Накануне акт вандализма был зафиксирован и на барнаульском Булыгинско-Кировском кладбище — большое количество могил на кладбище оказались без оградок.

Напомним, ранее в Новосибирске прошел первый в России конкурс оформления мест захоронения. Участники приехали из Омска и Севастополя — за один час они должны были украсить могилу лучше соперника.