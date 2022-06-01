1 июня
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Происшествия

Неизвестные разгромили алтайское кладбище

Неизвестные осквернили 40 могил в селе Усть-Кокса в Республике Алтай, пишут «Новости Горного Алтая».

Черницкое кладбище.
Черницкое кладбище.
Анна Зайкова

Злоумышленники повалили кресты и плиты. Полицейские уже разыскивают вандалов.

Сообщается, что похожий инцидент случился в 2016 году на кладбище в Чендеке. Жители обвинили в осквернении могил приезжих «искателей оккультного смысла».

Накануне акт вандализма был зафиксирован и на барнаульском Булыгинско-Кировском кладбище — большое количество могил на кладбище оказались без оградок.

Напомним, ранее в Новосибирске прошел первый в России конкурс оформления мест захоронения. Участники приехали из Омска и Севастополя — за один час они должны были украсить могилу лучше соперника.

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