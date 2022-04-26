Фигурантам дела о хищениях на флоте смягчили меру пресечения

Суд изменил меру пресечения фигурантам дела о хищениях на Северном флоте, пишет « Коммерсант ».

Андрея Клокоцкого и Муталиба Эмиралиева перевели из СИЗО под домашний арест.

Клокоцкий — экс-консультант департамента ВМФ АО «Рособоронэкспорт». Эмиралиев — экс-руководитель московского ОАО «Завод «Электроприбор».

«Еще недавно следствие настаивало, что фигуранты активно противодействуют ходу расследования, а Клокоцкий, который ранее был под подпиской о невыезде, якобы вынашивал план бегства из России. Теперь следствие и суд сочли возможным изменить меру пресечения», — отмечает издание.

Обвиняемые, как уточняется, дали показания о неизвестных следствию обстоятельствах.

В чем обвиняют

Клокоцкого и Эмиралиева обвиняют в хищении почти 700 млн рублей. Уголовное дело возбудили почти три года назад.

Деньги предназначались на закупку навигационного оборудования и ремонт ЗРК, входящих в состав вооружения ракетных крейсеров, пишет bfm.ru.

Ранее строитель военных объектов, обвиняемый в присвоении миллиардов, поджарил улики в микроволновке.