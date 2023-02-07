Погибли тысячи человек. Что известно о трагичных землетрясениях в Турции и Сирии

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Один толчок за другим

Первый, один из мощных подземных толчков магнитудой 7,7, зафиксировали в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш (юго-восток Турции) на глубине 7 км в 04:17. Землетрясение ощущалось в 10 провинциях, в том числе в Кахраманмараше, Газиантепе, Хатае, Османие, Адыямане, Малатье, Диярбакыре. В том числе в Анкаре.

В течение дня в разных провинциях фиксировали повторные толчки меньшей магнитуды — от 6,6 до 4,1. Всего их произошло более 140.

Повторное землетрясение, сопоставимое по разрушительности с первым, произошло в 67 км от города Кахраманмараш. Очаг находился в 2 км от поверхности, магнитуда снова составила 7,7.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал этой стихийное бедствия самым крупным с 1939 года, сообщает ТАСС. В Турции объявили самый высокий, четвертый уровень тревоги.