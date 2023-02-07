Погибли тысячи человек. Что известно о трагичных землетрясениях в Турции и Сирии

Первый, один из мощных подземных толчков магнитудой 7,7, зафиксировали в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш (юго-восток Турции) на глубине 7 км в 04:17. Землетрясение ощущалось в 10 провинциях, в том числе в Кахраманмараше, Газиантепе, Хатае, Османие, Адыямане, Малатье, Диярбакыре. В том числе в Анкаре.
В течение дня в разных провинциях фиксировали повторные толчки меньшей магнитуды — от 6,6 до 4,1. Всего их произошло более 140.
Повторное землетрясение, сопоставимое по разрушительности с первым, произошло в 67 км от города Кахраманмараш. Очаг находился в 2 км от поверхности, магнитуда снова составила 7,7.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал этой стихийное бедствия самым крупным с 1939 года, сообщает ТАСС. В Турции объявили самый высокий, четвертый уровень тревоги.
Землетрясение в Турции унесло жизни 2 316 человек. 13 293 пострадали. 6 217 зданий оказалось разрушено — среди них административные здания, жилые дома и больницы.
В числе колоссальных разрушений — историческая крепость в провинции Газиантеп, включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает газета Yeni Şafak.
Из-за стихийного бедствия в порту Искендерун часть доков с нефтеналивными танкерами обрушилось. В результате произошел крупный пожар, в котором пострадали танкеры, контейнеровозы и сухогрузы для перевозки зерна.
В Сирии в результате землетрясения погибло более 1 тыс. человек и еще 2,4 тыс. пострадали. В числе жертв стихии — сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб Арнус, сообщает ТАСС.
По данным местным СМИ, десятки людей остаются под завалами в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама. Спасателям приходится действовать крайне осторожно — в стране наблюдают проливные дожди и сильный ветер.
Из-за сильных подземных толчков пострадал замок крестоносцев Маргат (Маркаб) близ Банияса и крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод. Стены цитадели Алеппо, признанный ЮНЕСКО, покрылись трещинами, по данным Департамента музеев и достопримечательностей Сирии.
Посольство РФ в Анкаре и генеральные консульства в Анталье и Стамбуле не получали данных о пострадавших россиянах. По данным ТАСС, в Турции могут находиться до 45 тыс. российских туристов.
«Находящиеся в Турции российские организованные туристы при необходимости могут воспользоваться горячей линией ассоциации „Турпомощь“:
+7 (499) 678-12-03. Россияне, путешествующие самостоятельно, могут обратиться в департамент ситуационно-кризисного центра МИД России: + 7 (495) 695-45-45», — заявили в издании.
Последствия землетрясений ощутили на территории Израиля, Кипра, Ирака, Ливана, Абхазии, Грузии, Армении, а также России. Сейсмическую активность зафиксировали даже в Гренландии.
Сильное землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали на юге Казахстана.
В Италии возникла угроза возникновения цунами на юге страны. В опасной зоне оказались берега южной области Калабрия, Апулии и Сицилии.
Президент России Владимир Путин направил телеграммы с соболезнованиями главам Сирии и Турции. Также в страны прибыла аэромобильная группировка из 100 спасателей МЧС России на трех самолетах: два Ил-76 и Ан-148.
Более 100 спасателей и врачей, девять единиц специальной техники и аэромобильный госпиталь МЧС помогают пострадавшим в землетрясении, сообщает МЧС России.
Швеция выделила 657 тыс. долларов на помощь Турции и Сирии. Пакистан также направил пострадавшим странам гуманитарную помощь.
Сейсмологи считают, что активность Северном Анатолийском разломе будет продолжаться еще несколько недель. Вероятность того, что сильные землетрясения повторятся, остается низкой.
Похожее землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировали в 1999 году в Измите, на побережье Мраморного моря. Тогда погибло почти 17,5 тыс. человек.
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