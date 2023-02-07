7 февраля
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Происшествия

Погибли тысячи человек. Что известно о трагичных землетрясениях в Турции и Сирии

Мощные землетрясения магнитудой 7,7 зарегистрированы в Турции 6 февраля. В катастрофе погибли более 2,5 тыс. человек, число раненых превысило 12 тыс. Сирия также пострадала от стихийного бедствия, погибло более 1 тыс. человек. Altapress.ru рассказывает главное о случившемся.

Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции
Скриншот YouTube
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Один толчок за другим

Первый, один из мощных подземных толчков магнитудой 7,7, зафиксировали в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш (юго-восток Турции) на глубине 7 км в 04:17. Землетрясение ощущалось в 10 провинциях, в том числе в Кахраманмараше, Газиантепе, Хатае, Османие, Адыямане, Малатье, Диярбакыре. В том числе в Анкаре.

В течение дня в разных провинциях фиксировали повторные толчки меньшей магнитуды — от 6,6 до 4,1. Всего их произошло более 140.

Повторное землетрясение, сопоставимое по разрушительности с первым, произошло в 67 км от города Кахраманмараш. Очаг находился в 2 км от поверхности, магнитуда снова составила 7,7.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал этой стихийное бедствия самым крупным с 1939 года, сообщает ТАСС. В Турции объявили самый высокий, четвертый уровень тревоги.

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Последствия землетрясений в Турции

Землетрясение в Турции унесло жизни 2 316 человек. 13 293 пострадали. 6 217 зданий оказалось разрушено — среди них административные здания, жилые дома и больницы.

В числе колоссальных разрушений — историческая крепость в провинции Газиантеп, включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает газета Yeni Şafak.

Из-за стихийного бедствия в порту Искендерун часть доков с нефтеналивными танкерами обрушилось. В результате произошел крупный пожар, в котором пострадали танкеры, контейнеровозы и сухогрузы для перевозки зерна.

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Жертвы и разрушения в Сирии

В Сирии в результате землетрясения погибло более 1 тыс. человек и еще 2,4 тыс. пострадали. В числе жертв стихии — сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб Арнус, сообщает ТАСС.

По данным местным СМИ, десятки людей остаются под завалами в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама. Спасателям приходится действовать крайне осторожно — в стране наблюдают проливные дожди и сильный ветер.

Из-за сильных подземных толчков пострадал замок крестоносцев Маргат (Маркаб) близ Банияса и крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод. Стены цитадели Алеппо, признанный ЮНЕСКО, покрылись трещинами, по данным Департамента музеев и достопримечательностей Сирии.

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Есть ли среди погибших или пострадавших россияне?

Посольство РФ в Анкаре и генеральные консульства в Анталье и Стамбуле не получали данных о пострадавших россиянах. По данным ТАСС, в Турции могут находиться до 45 тыс. российских туристов.

«Находящиеся в Турции российские организованные туристы при необходимости могут воспользоваться горячей линией ассоциации „Турпомощь“: +7 (499) 678-12-03. Россияне, путешествующие самостоятельно, могут обратиться в департамент ситуационно-кризисного центра МИД России: + 7 (495) 695-45-45», — заявили в издании.

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Эхо в других странах

Последствия землетрясений ощутили на территории Израиля, Кипра, Ирака, Ливана, Абхазии, Грузии, Армении, а также России. Сейсмическую активность зафиксировали даже в Гренландии.

Сильное землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали на юге Казахстана.

В Италии возникла угроза возникновения цунами на юге страны. В опасной зоне оказались берега южной области Калабрия, Апулии и Сицилии.

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Международная помощь

Президент России Владимир Путин направил телеграммы с соболезнованиями главам Сирии и Турции. Также в страны прибыла аэромобильная группировка из 100 спасателей МЧС России на трех самолетах: два Ил-76 и Ан-148.

Более 100 спасателей и врачей, девять единиц специальной техники и аэромобильный госпиталь МЧС помогают пострадавшим в землетрясении, сообщает МЧС России.

Швеция выделила 657 тыс. долларов на помощь Турции и Сирии. Пакистан также направил пострадавшим странам гуманитарную помощь.

7
Что говорят эксперты?

Сейсмологи считают, что активность Северном Анатолийском разломе будет продолжаться еще несколько недель. Вероятность того, что сильные землетрясения повторятся, остается низкой.

Похожее землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировали в 1999 году в Измите, на побережье Мраморного моря. Тогда погибло почти 17,5 тыс. человек.

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