Сильное землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в Казахстане

На юге Казахстана зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщают РИА Новости.

Сейсмологи сообщают, что подземные толчки зафиксировали в 19:02 часов (16.02 мск).

Эпицентр землетрясение был расположен в 628 км на западе от Алматы на глубине пять км.

«Энергетический класс землетрясения 11.7. Магнитуда MPV 5.4», — добавляют в сообщении специалисты.

Подземные толчки почувствовали в нескольких городах Казахстана. В городе Тараз землетрясение ощутили силой 2 балла, в Шымкенте — силой 2−3 балла, в поселке Темирлан — силой 3 балла по шкале МSК-64.

Ранее 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение, которое видели в последний раз видели 80 лет назад. По последним данным, погибшими числятся 1541 человек. Пострадали 9733 гражданина.