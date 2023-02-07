7 февраля
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Происшествия

Сильное землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в Казахстане

На юге Казахстана зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщают РИА Новости.

Текели. Казахстан.
Текели. Казахстан.
Предоставлено altapress.ru.

Сейсмологи сообщают, что подземные толчки зафиксировали в 19:02 часов (16.02 мск).

Эпицентр землетрясение был расположен в 628 км на западе от Алматы на глубине пять км.

«Энергетический класс землетрясения 11.7. Магнитуда MPV 5.4», — добавляют в сообщении специалисты.

Подземные толчки почувствовали в нескольких городах Казахстана. В городе Тараз землетрясение ощутили силой 2 балла, в Шымкенте — силой 2−3 балла, в поселке Темирлан — силой 3 балла по шкале МSК-64.

Ранее 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение, которое видели в последний раз видели 80 лет назад. По последним данным, погибшими числятся 1541 человек. Пострадали 9733 гражданина.

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