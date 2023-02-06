Число погибших из-за землетрясения в Турции выросло свыше 1,5 тысяч

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 1541. Об этом сообщают РИА Новости.

Погибшими числятся 1541 человек. Пострадали 9733 гражданина Турции. Ранее было известно о 912 жертвах землетрясения.

Глава Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер сообщил, что с момента первого землетрясения магнитудой 7,7 в регионе произошло еще 105 повторных подземных толчков.

Так новый толчок в центре Турции оказался сильнее — магнитудой 7,8. Его последствия ощущали в Дамаске, Латакии и ряде других провинций Сирии. А также в Израиле, столице Ливана Бейруте и Батуми в Грузии.

Мощное землетрясение потрясло Турцию 6 февраля. Его последствия вызвали мощные толчки в Сирии, а также ряде других стран.