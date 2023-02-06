Зона разлома: из-за мощного землетрясения погибли сотни человек, из строя вышел аэропорт в Анталье (обновлено)

Землетрясение сопровождалось 32 мощными афтершоками, также приводятся данные о 80 последующих подземных толчках.
В Турции объявлен самый высокий уровень тревоги четвертой степени.
Подземные толчки ощущались в Сирии, Ливане, Ираке и Израиле. В Италии объявлена угроза цунами.
Район в Турции, где находился эпицентр землетрясения, подвержен сейсмической активности — это большая зона разлома.
Погибшие
Обновлено в 18:00.
По обновленным данным, количество погибших возросло до 912 человек, сообщил вице-президент Турции в обращении к нации. 5385 получили ранения. Свыше 2818 домов обрушились
В Сирии из-за стихии по меньшей мере 248 человек погибли и 700 получили ранения.
В поисково-спасательных операциях задействованы военные.
Аэропорт в Анталье
Из-за сейсмособытия выведен из строя аэропорт «Хатай» в Анталье, на побережье Средиземного моря.
Предвестник землетрясений
В 2011 году незадолго до смертоносного землетрясения и цунами в Японии на берег выбросилось несколько десятков сельдяных королей. По поверью, эта огромная рыба — предвестник мощных сейсмотолчков.
Однако ученые подчеркивают — связь между поведением сельдяных королей и землетрясениями не зафиксирована. Однако многие японцы уверены, что нет и доказательств ее отсутствия.
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