Зона разлома: из-за мощного землетрясения погибли сотни человек, из строя вышел аэропорт в Анталье (обновлено)

Перед рассветом в Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 (по другим данным, — магнитуда составила от 7,4 до 7, 7). Это сильнейшее землетрясение в стране, начиная с 1939 года, указывает Газета.Ru.

Землетрясение сопровождалось 32 мощными афтершоками, также приводятся данные о 80 последующих подземных толчках.

В Турции объявлен самый высокий уровень тревоги четвертой степени.

Подземные толчки ощущались в Сирии, Ливане, Ираке и Израиле. В Италии объявлена угроза цунами.

Район в Турции, где находился эпицентр землетрясения, подвержен сейсмической активности — это большая зона разлома.

Погибшие

Обновлено в 18:00.

По обновленным данным, количество погибших возросло до 912 человек, сообщил вице-президент Турции в обращении к нации. 5385 получили ранения. Свыше 2818 домов обрушились

В Сирии из-за стихии по меньшей мере 248 человек погибли и 700 получили ранения.

В поисково-спасательных операциях задействованы военные.

Аэропорт в Анталье

Из-за сейсмособытия выведен из строя аэропорт «Хатай» в Анталье, на побережье Средиземного моря.

Анталья. Турция. Отдых. СС0

Предвестник землетрясений

В 2011 году незадолго до смертоносного землетрясения и цунами в Японии на берег выбросилось несколько десятков сельдяных королей. По поверью, эта огромная рыба — предвестник мощных сейсмотолчков.

Однако ученые подчеркивают — связь между поведением сельдяных королей и землетрясениями не зафиксирована. Однако многие японцы уверены, что нет и доказательств ее отсутствия.