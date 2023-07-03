3 июля
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Происшествия

ФСБ предотвратили покушение на главу Крыма - его пытались взорвать

ФСБ задержали мужчину, который собирался взорвать главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщают РИА Новости.

Наручники.
Наручники.
ССО.

В ФСБ заявили, что подозреваемый - 35-летний гражданин России. Он был завербован сотрудниками СБУ и на территории Украины прошел курс обучения разведывательно-подрывной деятельности и выучился минно-взрывному делу.

Мужчина планировал взорвать машину Аксенова. ФСБ задержали его, когда он забирал бомбу из тайника.

Подозреваемого арестовали, он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что на него было совершено покушение с использованием управляемых снарядов M982 Excalibur.

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