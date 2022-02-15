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Происшествия

ФСБ задержала экс-руководство обанкротившегося завода в Сибири

Двое экс-руководителей завода «Тяжстанкогидропресс» задержаны в Новосибирске, их заподозрили в хищении имущества организации, сообщает ТАСС.

Спецоперация.
Спецоперация.
Открытые источники в интернете.

Следователи выяснили, что в период с 2016 по 2020 год фигуранты устроили заключение сделок, которые были направлены на отчуждение имущества предприятия по заведомо заниженной стоимости. Делалось все это без ведома акционеров и членов Совета директоров завода.

Из-за проведенных махинаций из состава «Тяжстанкогидропресс» вывели здания, земельный участок, оборудование, а также 100-процентную долю в уставном капитале принадлежавшего заводу сельскохозяйственного общества, пишет Газета.Ru.

С 2020 года завод проходит процедуру банкротства.

«Главным следственным Управлением ГУ МВД России по Новосибирской области в отношении двоих подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России („Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере“), оба гражданина задержаны», — уточнила представитель управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону ИринаЗеброва.

Ранее в морге сотрудники ФСБ при поддержке спецназа провели обыски.

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