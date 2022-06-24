Гаишник инсценировал ДТП ради страховых выплат

По данным Следственного комитета России (СКР) по Камчатскому краю, в начале года 34-летний инспектор купил «битую» машину с повреждениями, инсценировал ДТП, задокументировал его и оформил материалы как должностное лицо.
После этого мужчина обратился в страховую компанию с подложным заявлением о наступлении страхового случая и получил некоторую сумму денег.
Однако этим случаем заинтересовались правоохранители. Расследуя его, они поняли, что всего инспектор так или иначе инсценировал восемь подобных страховых случаев.
В некоторых из них он даже привлекал к административной ответственности заведомо невиновных лиц: назначал им штрафы и сам же их оплачивал.
Таким образом полицейский придавал законный вид своей деятельности.
Общая сумма похищенных денежных средств у страховой компании составила свыше 2 млн 200 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что после погони гаишник «побранил» и избил пьяного водителя. Это произошло на Камчатке.