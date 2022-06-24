Гаишник инсценировал ДТП ради страховых выплат

Инспектора ГИБДД Камчатского края осудят за инсценировки ДТП ради страховых выплат — полицейский покупал «битые» машины, а затем с помощью должностных полномочий оформлял страховой случай, по которому получал деньги, пишет Lenta.ru.

По данным Следственного комитета России (СКР) по Камчатскому краю, в начале года 34-летний инспектор купил «битую» машину с повреждениями, инсценировал ДТП, задокументировал его и оформил материалы как должностное лицо.

После этого мужчина обратился в страховую компанию с подложным заявлением о наступлении страхового случая и получил некоторую сумму денег.

Однако этим случаем заинтересовались правоохранители. Расследуя его, они поняли, что всего инспектор так или иначе инсценировал восемь подобных страховых случаев.

В некоторых из них он даже привлекал к административной ответственности заведомо невиновных лиц: назначал им штрафы и сам же их оплачивал.

Таким образом полицейский придавал законный вид своей деятельности.

Общая сумма похищенных денежных средств у страховой компании составила свыше 2 млн 200 тыс. рублей.

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