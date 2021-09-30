Гаишники нашли во внедорожнике больше тонны красной икры

В Камчатском крае сотрудники Госавтоинспеции изъяли более тонны незаконно добытой красной икры у водителя внедорожника.

Красная икра массой 1200 кг была обнаружена в кузове остановленного инспекторами внедорожника. Полиция установила, что водитель вместе со знакомым купил икру для переработки и дальнейшего сбыта.

Стоимость продукции составила более 34 млн рублей, пишет «Росбалт».

Возбуждено дело о приобретении имущества, добытого заведомо преступным путем.

Ранее в пригороде Благовещенска неподалеку от свалки нашли более 100 контейнеров с красной икрой. Контейнеры были обнаружены во время прокурорской проверки несанкционированной свалки.

А инспектор Росрыболовства требовал себе 100 кг икры вместо денег. Для получения взятки инспектор отправил за икрой на рыбозавод своего посредника, которого задержала ФСБ.