15 марта
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Происшествия

ГАЗель снесла дорожный знак в Барнауле

ДТП произошло на пересечении ул. Балтийской и пр. Энергетиков 15 марта, сообщает «В курсе 22».

Газель сбила дорожный знак.
Газель сбила дорожный знак.
t.me/vkurse22

Судя по кадрам с места происшествия, у ГАЗели пострадала передняя фара.

А вот знак сильно накренился под углом в 45 градусов.

Водитель ожидает приезда сотрудников ГИБДД.

Ранее в Барнауле на том же месте второй раз за сутки произошло массовое ДТП.

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