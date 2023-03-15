ГАЗель снесла дорожный знак в Барнауле

Судя по кадрам с места происшествия, у ГАЗели пострадала передняя фара.
А вот знак сильно накренился под углом в 45 градусов.
Водитель ожидает приезда сотрудников ГИБДД.
Ранее в Барнауле на том же месте второй раз за сутки произошло массовое ДТП.
ДТП произошло на пересечении ул. Балтийской и пр. Энергетиков 15 марта, сообщает «В курсе 22».
Судя по кадрам с места происшествия, у ГАЗели пострадала передняя фара.
А вот знак сильно накренился под углом в 45 градусов.
Водитель ожидает приезда сотрудников ГИБДД.
Ранее в Барнауле на том же месте второй раз за сутки произошло массовое ДТП.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter