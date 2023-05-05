Газовщика признали виновным в смертельном пожаре в Барнауле

Неисправность газа на кухне у супружеской пары возникла 30 января 2021 года.
Пожилой хозяин квартиры позвонил в аварийную службу и вызвал ремонтную бригаду в переулок Ядринцева, 129.
Однако приехавший мастер не стал устранять неисправность газового баллона и предложил мужчине самостоятельно заменить его на исправный.
После того, как 80-летний владелец жилья попытался последовать рекомендациям газовщика и поменять оборудование, произошла утечка газа.
Газовоздушная смесь скопилась на кухне и в какой-то момент вспыхнула.
В результате хозяин квартиры смертельно отравился окисью углерода и цианидами, а его 72-летняя супруга получился ожог 40% тела.
Газовщику назначили наказание в виде четырех лет принудительных работ.
Кроме того, в качестве моральной компенсации обвиняемый должен будет выплатить пострадавшей женщине более четырех млн рублей.