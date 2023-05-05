5 мая
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Происшествия

Газовщика признали виновным в смертельном пожаре в Барнауле

41-летнего мастера аварийно-ремонтной службы "Алтайкрайгазсервис" признали виновным в смертельном пожаре в доме пожилой пары, сообщает СУ СК по региону.

Газ
Газ
СС0

Неисправность газа на кухне у супружеской пары возникла 30 января 2021 года.

Пожилой хозяин квартиры позвонил в аварийную службу и вызвал ремонтную бригаду в переулок Ядринцева, 129.

Однако приехавший мастер не стал устранять неисправность газового баллона и предложил мужчине самостоятельно заменить его на исправный.

После того, как 80-летний владелец жилья попытался последовать рекомендациям газовщика и поменять оборудование, произошла утечка газа.

Газовоздушная смесь скопилась на кухне и в какой-то момент вспыхнула.

В результате хозяин квартиры смертельно отравился окисью углерода и цианидами, а его 72-летняя супруга получился ожог 40% тела.

Газовщику назначили наказание в виде четырех лет принудительных работ.

Кроме того, в качестве моральной компенсации обвиняемый должен будет выплатить пострадавшей женщине более четырех млн рублей.

Ранее портативная газовая плита взорвалась в жилом доме.

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