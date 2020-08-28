Генерал ФСБ прокомментировал задержание украинского шпиона в Барнауле

По его мнению, офицер попал в поле зрения украинской разведки в тот период, когда страны «были вместе».

«Он может иметь родственников на Украине или симпатизировать тем процессам, которые происходят в этой стране. Естественно, когда человек приходит на службу, его проверяют, но во время службы может наступить какая-то деформация сознания, социальная, политическая или психологическая, и человек идет на сотрудничество», — говорит Михайлов.

Ранее СМИ уже выяснили, что у 31-летнего военного Сергея Сидорчука есть связи на Украине.

«За последнее время задержан не один человек, который работал на украинскую разведку. Думаю, этот процесс будет продолжаться дальше. Надо очень внимательно ситуацию отслеживать. Украина нас объявила страной-агрессором, как следствие, она нас рассматривает в качестве основного противника и начинает очень активно работать», — полагает генерал.

Задержание военного в Барнауле за госизмену. Скриншот видео

Спецслужбы опираются на тех людей, которые имеют или родственников на Украине или ранее служили там. Это обычная практика работы всех разведок, подчеркивает Михайлов.

Конечным получателем информации от задержанного в Барнауле ракетчика могла быть не киевская внешняя или военная разведка, а ее кураторы из США, пишет издание.

Для суда не важно, как будут использоваться раскрытые секретные данные, сам факт их передачи уже законченный состав преступления, комментирует спикер.

«Суд будет интересовать то, что сведения, которые составляют государственную или особо охраняемую законом тайну не должны передаваться кому-либо, кроме тех, кому положено. Человек, передавший любые сведения, имеющие гриф „секретно“, уже совершил преступление», — пояснил он.

Напомним, военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения, служившего в ЗАТО Сибирский, подозревают в передаче в главное управление разведки министерства обороны Украины сведений, составляющие государственную тайну.