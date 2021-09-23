Гибель мальчика с баллоном газа в Алтайском крае расследуют под контролем Бастрыкина

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование гибели ребенка в алтайском селе, сообщает ведомство.

Напомним, 21 сентября в одном из сел Мамонтовского района скончался 10-летний мальчик.

В алтайском СК сообщили, что пятеро школьников купили в одном из розничных магазинов баллончик с бытовым газом и отправились в заброшенный дом.

«При вдыхании паров газа десятилетнему мальчику стало плохо и он упал в помещении заброшенного здания, и через некоторое время скончался до приезда врачей скорой медицинской помощи. Возбуждено уголовное дело по признакам „причинения смерти по неосторожности“», — рассказали в СК РФ.

В ходе предварительного следствия оценят действия должностных лиц органов системы профилактики, а также правомерность продажи несовершеннолетним баллончика с газом.

Бастрыкин поручил руководителю алтайского СК докладывать о ходе расследования, а также поставил ход дела на контроль в центральном аппарате.

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