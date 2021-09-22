10-летний ребенок умер от сниффинга в Алтайском крае

21 сентября в одном из сел Мамонтовского района после вдыхания газа из баллончика скончался 10-летний мальчик, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Компания из пятерых школьников в возрасте от 10 до 13 лет купили в одном из розничных магазинов баллончик с бытовым газом и отправились на заброшку.

«При вдыхании паров газа, десятилетнему мальчику стало плохо, и он упал в помещении заброшенного здания, и через некоторое время скончался до приезда врачей скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении СК.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Устанавливаются обстоятельства смерти мальчика. Предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики, а также правомерности продажи несовершеннолетним запрещенных к реализации товаров.

Баллончик с бытовым газом. altai-krai.sledcom.ru

Как уже сообщалось, краевой парламент в окончательной редакции в августе принял закон об ограничении продажи несовершеннолетним газовых баллончиков.

Основанием стали смертельные случаи вдыхания газа или «сниффинг». Что это такое — в материале altapress.ru.