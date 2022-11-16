16 ноября
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Происшествия

Гида задержали после гибели туристов на Камчатке

Гида турфирмы из Новосибирска задержали после гибели девяти человек на Камчатке. Трагедия произошла в сентябре этого года, ссылается ТАСС на пресс-службу СК по Камчатскому краю.

Вулкан Ключевской.
Вулкан Ключевской.
unsplash.com

Как сообщили в ведомстве, после гибели туристов на Ключевской сопке задержали 30-летнего гида.

Мужчину допросили как подозревамого по уголовному делу. Его возбудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц».

Напомним, при восхождении на Ключевскую сопку 3 сентября группа туристов (12 человек и два гида) обратилась в спасательную службу.

На помощь вылетели две группы спасателей. Однако из-за плохой погоды они не смогли добраться. Число жертв составило девять человек, один из них — гид.

Ранее меру пресечения избрали руководителю турфирмы, организовавшей восхождение на Ключевской вулкан.

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