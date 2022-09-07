7 сентября
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Происшествия

Сибирскому организатору восхождения на Ключевскую сопку избрали меру пресечения

В Кировском суде Новосибирска 7 сентября прошло заседания по делу о гибели девяти человек на Ключевском вулкане. Руководителю турфирмы Андрею Степанову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО до 2 ноября.

Ключевский вулкан.
Ключевский вулкан.
wikipedia.org.

«Вину в совершении инкриминируемого преступления не признал», — цитирует «Интерфакс» следователя Василия Чернявского во время оглашения ходатайства о заключении обвиняемого под стражу.

Как сообщает НГС, на заседание пришла бывшая супруга Степанова. Она заявила, что мужчина полностью содержит ее и 5-летнего ребенка с рождения. По словам женщины, она дизайнер штор и в прошлом месяце заработала 350 рублей. Также отметила, что живет в квартире экс-свекрови.

Адвокат предложил отпустить директора турфирмы под залог нежилого помещения его сожительницы. Судья посчитала это нецелесообразным и настаивала на аресте.

Далее судья удовлетворила ходатайство следователей. Один из них попросил арестовать мужчину до 3 ноября.

Что произошло

Напомним, 3 сентября группа туристов сорвалась при восхождении на Ключевский вулкан. Девять человек погибли, включая гида из Новосибирска.

Двое выживших отделались шоком, а гид из Барнаула получил обморожение рук и ног.

Ранее 7 сентября тела девяти погибших доставили в поселок Ключи на вертолете.

О вулкане

Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4,8 тыс. метров. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом и снегом.

Подъем на вулкан связан с риском для жизни.

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