Сибирскому организатору восхождения на Ключевскую сопку избрали меру пресечения

«Вину в совершении инкриминируемого преступления не признал», — цитирует «Интерфакс» следователя Василия Чернявского во время оглашения ходатайства о заключении обвиняемого под стражу.
Как сообщает НГС, на заседание пришла бывшая супруга Степанова. Она заявила, что мужчина полностью содержит ее и 5-летнего ребенка с рождения. По словам женщины, она дизайнер штор и в прошлом месяце заработала 350 рублей. Также отметила, что живет в квартире экс-свекрови.
Адвокат предложил отпустить директора турфирмы под залог нежилого помещения его сожительницы. Судья посчитала это нецелесообразным и настаивала на аресте.
Далее судья удовлетворила ходатайство следователей. Один из них попросил арестовать мужчину до 3 ноября.
Что произошло
Напомним, 3 сентября группа туристов сорвалась при восхождении на Ключевский вулкан. Девять человек погибли, включая гида из Новосибирска.
Двое выживших отделались шоком, а гид из Барнаула получил обморожение рук и ног.
Ранее 7 сентября тела девяти погибших доставили в поселок Ключи на вертолете.
О вулкане
Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4,8 тыс. метров. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом и снегом.
Подъем на вулкан связан с риском для жизни.