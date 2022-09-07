Тела девяти погибших на Ключевской сопке туристов эвакуировали со склона

«Утром в среду борт вылетел к вулкану. Пилоты подняли машину на высоту 4158 метров, и в два захода забрали тела погибших», — рассказали в пресс-службе правительства Камчатского края.
Напомним, на Ключевском вулкане погибли девять человек, включая одного гида. Группа сорвалась при восхождении. Что стало причиной — пока не известно.
Также известно, что второй гид получил обморожение рук и ног: он оказывал первую помощь тем, кто сорвался с высоты, а двое отделались шоком.
Организатора восхождения задержали 5 сентября.
Кстати, выживший гид родом из Барнаула. Он рассказал, что произошло на вулкане.