7 сентября
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Происшествия

Тела девяти погибших на Ключевской сопке туристов эвакуировали со склона

Спасатели на Камчатке завершили эвакуацию девяти тел в поселок Ключи, сообщает РИА Новости.

Вулкан Ключевской.
Вулкан Ключевской.
kscnet.ru

«Утром в среду борт вылетел к вулкану. Пилоты подняли машину на высоту 4158 метров, и в два захода забрали тела погибших», — рассказали в пресс-службе правительства Камчатского края.

Напомним, на Ключевском вулкане погибли девять человек, включая одного гида. Группа сорвалась при восхождении. Что стало причиной — пока не известно.

Также известно, что второй гид получил обморожение рук и ног: он оказывал первую помощь тем, кто сорвался с высоты, а двое отделались шоком.

Организатора восхождения задержали 5 сентября.

Кстати, выживший гид родом из Барнаула. Он рассказал, что произошло на вулкане.

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