5 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Задержан организатор восхождения на Ключевскую сопку, где погиб житель Алтайского края

В Новосибирске задержали руководителя фирмы «Экстрим тайм», организовавшей восхождение на Ключевскую сопку. В этом восхождении погибло 8 человек, в том числе и житель Алтайского края, сообщает «Интерфакс».

Камчатка.
Камчатка.
Валерий Степанюк.

Источник агентства утверждает, что директора фирмы задержали по требованию следственных органов Камчатского края.

Также утверждается, что задержанного могут увезти на Камчатку.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Напомним, трагедия на вулкане произошла 3 сентября. В восхождении на Ключевскую сопку участвовала группа из 12 человек. По информации прокуратуры группа состояла из жителей Москвы, Владимирской и Новосибирской областей, а также Приморского, Камчатского и Алтайского краев.

Ранее сообщалось, что спасатели не могут добраться до выживших туристов на Ключевской сопке.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость