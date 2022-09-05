Задержан организатор восхождения на Ключевскую сопку, где погиб житель Алтайского края

В Новосибирске задержали руководителя фирмы «Экстрим тайм», организовавшей восхождение на Ключевскую сопку. В этом восхождении погибло 8 человек, в том числе и житель Алтайского края, сообщает «Интерфакс».

Источник агентства утверждает, что директора фирмы задержали по требованию следственных органов Камчатского края.

Также утверждается, что задержанного могут увезти на Камчатку.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Напомним, трагедия на вулкане произошла 3 сентября. В восхождении на Ключевскую сопку участвовала группа из 12 человек. По информации прокуратуры группа состояла из жителей Москвы, Владимирской и Новосибирской областей, а также Приморского, Камчатского и Алтайского краев.

Ранее сообщалось, что спасатели не могут добраться до выживших туристов на Ключевской сопке.