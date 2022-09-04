Спасатели до сих пор не могут добраться до туристов на Камчатке, где погиб альпинист из Алтайского края

Спасатели дважды пытались высадиться на сопке, но им мешает штормовой ветер до 30 м/с.
«В зависимости от погодных условий 5 сентября вертолет Ми-8 МЧС России доставит личный состав поисково-спасательного отряда ЦОД на допустимую высоту, с которой спасатели начнут восхождение», — пишут «Известия».
Сообщается, что выжившие находятся в палатке с обогревом. Среди них есть пострадавший с переломом ноги.
Напомним, трагедия на вулкане случилась 3 сентября. Группа из 12 человек совершала восхождение на его вершину в связке по три человека.
На отметке 4158 м сорвалась сначала она группа, затем другая.