Спасатели до сих пор не могут добраться до туристов на Камчатке, где погиб альпинист из Алтайского края

Сотрудники МЧС не могут добраться до выживших туристов на Ключевской сопке, где на днях погибли шесть человек. Среди погибших — 31-летний житель Камня-на-Оби.

Спасатели дважды пытались высадиться на сопке, но им мешает штормовой ветер до 30 м/с.

«В зависимости от погодных условий 5 сентября вертолет Ми-8 МЧС России доставит личный состав поисково-спасательного отряда ЦОД на допустимую высоту, с которой спасатели начнут восхождение», — пишут «Известия».

Сообщается, что выжившие находятся в палатке с обогревом. Среди них есть пострадавший с переломом ноги.

Напомним, трагедия на вулкане случилась 3 сентября. Группа из 12 человек совершала восхождение на его вершину в связке по три человека.

На отметке 4158 м сорвалась сначала она группа, затем другая.