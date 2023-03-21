Глава алтайского минтранса назначал премии самому себе на предыдущей должности

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов незаконно назначил себе премию, когда работал главой Павловского района. Это доказала прокуратура, сообщает «Банкфакс».

Прокурор Павловского района подал к Воронову иск в конце декабря 2022 года.

Оказалось, чиновник самостоятельно назначил себе три дополнительные выплаты за работу в 2020 году на сумму более 300 тыс. рублей. Это нарушение, поскольку премии должны назначать на районном собрании депутатов.

Прокурор потребовал признать незаконность выплат и взыскать с министра присвоенные деньги в пользу бюджета муниципалитета. 2 марта суд удовлетворил иск, но пока решение не вступило в законную силу.

По данным источника «Банкфакса», премирование было согласовано с Минфином региона. Администрация района, выступившая в процессе третьим лицом, хочет обжаловать решение суда.

Апелляцию может подать и сам Антон Воронов.

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