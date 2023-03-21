Глава алтайского минтранса назначал премии самому себе на предыдущей должности

Прокурор Павловского района подал к Воронову иск в конце декабря 2022 года.
Оказалось, чиновник самостоятельно назначил себе три дополнительные выплаты за работу в 2020 году на сумму более 300 тыс. рублей. Это нарушение, поскольку премии должны назначать на районном собрании депутатов.
Прокурор потребовал признать незаконность выплат и взыскать с министра присвоенные деньги в пользу бюджета муниципалитета. 2 марта суд удовлетворил иск, но пока решение не вступило в законную силу.
По данным источника «Банкфакса», премирование было согласовано с Минфином региона. Администрация района, выступившая в процессе третьим лицом, хочет обжаловать решение суда.
Апелляцию может подать и сам Антон Воронов.
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