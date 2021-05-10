Глава района, где пропал омский министр, попал в больницу

Об этом он заявил сам в разговоре с журналистами издания Город55.
«Я сейчас нахожусь в больнице в тяжелом состоянии, поэтому никаких комментариев давать не могу», — сказал районный глава.
Напомним, что 7 мая в Большеуковском районе Омской области пропал министр здравоохранения региона Александр Мураховский. 10 мая исчезнувшего чиновника нашли живым — он сам выбрался к людям в районе села Баслы.
По информации полиции, областной министр 7 мая уехал с охотничьей базы на квадроцикле в лес и пропал в районе деревни Поспелово. Пропажу чиновника подтвердили в полиции к вечеру 9 мая.
До назначения министром он работал главным врачом первой омской больницы скорой медицинской помощи, куда 20 августа 2020 года с самолета доставили Алексея Навального.