10 мая 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Глава района, где пропал омский министр, попал в больницу

Руководитель Большеуковского района Омской области, на территории которого ранее пропал министр здравоохранения региона Александр Мураховский. Попал в больницу в тяжелом состоянии.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
Pixabay.com

Об этом он заявил сам в разговоре с журналистами издания Город55.

«Я сейчас нахожусь в больнице в тяжелом состоянии, поэтому никаких комментариев давать не могу», — сказал районный глава.

Напомним, что 7 мая в Большеуковском районе Омской области пропал министр здравоохранения региона Александр Мураховский. 10 мая исчезнувшего чиновника нашли живым — он сам выбрался к людям в районе села Баслы.

По информации полиции, областной министр 7 мая уехал с охотничьей базы на квадроцикле в лес и пропал в районе деревни Поспелово. Пропажу чиновника подтвердили в полиции к вечеру 9 мая.

До назначения министром он работал главным врачом первой омской больницы скорой медицинской помощи, куда 20 августа 2020 года с самолета доставили Алексея Навального.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость