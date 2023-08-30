Главный администратор ХК «Сибирь» умерла в прощальный матч клуба в Новосибирске

Екатерина Хлапова была администратором и главной болельщицей ХК "Сибирь". Она скончалась 29 августа, когда клуб проводил прощальный матч на старой арене, сообщает " КП-Новосибирск ".

На днях девушка отметила 30-летие. Близкие отмечают, что у нее было много планов на жизнь - смерть стала неожиданной для всех.

Известно, что девушка гостила у родителей в Казахстане. Там на прогулке у нее случился приступ, скорая отвезла ее в больницу.

Екатерине провели операцию - она прошла успешно. Однако через два часа девушка внезапно скончалась.

Близкие сообщают, что Катя много лет боролась за свое здоровье, перенесла уже много операций, но постепенно теряла зрение. Они отмечают, что пока не могут принять потерю Екатерины.

Ее подруга поделилась, что у девушки могла разорваться аневризма, что вызвало обширное кровотечение и фатальные последствия.

В вечер ее смерти ХК "Сибирь" проводили историческое событие - прощальный матч в старом ЛДС. Сердце девушки, по словам семьи, остановилось в 20:50 вечера. В это же время хоккеисты закончили матч, где собралось 5 тыс. болельщиков. Многие посчитали это трагическим предзнаменованием.

"Она жила этой группой, нашей командой ХК Сибирь. Замечательный человек, талантливая, Её рисунки – это искусство", – делятся знакомые девушки.

ХК «Сибирь» начнет новой этап карьеры в арене на Немировича-Данченко. Но пройдет он без главной и преданной болельщицы.

Екатерину похоронят на родине - в Казахстане.

Ранее бывший голкипер хоккейного клуба "Алтай" погиб в зоне СВО.