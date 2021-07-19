Главврач барнаульской больницы признался в получении взятки

По предварительным данным, в 2018—2021 году обвиняемый частями получил от предпринимателя взятку на общую сумму 255 тыс. рублей.
Деньги предназначались за решение о выборе в качестве контрагента на оказание услуг по уборке снега именно его фирму в обход законных процедур.
Вину в содеянном главврач признал. Дело передали на рассмотрения суда.
Имущество обвиняемого на сумму более 4,6 млн рублей арестовали.
Речь может идти о заместителе руководителя Алтайского краевого наркологического диспансера Сергее Лазареве. Его задержали в мае за взятку в 255 тыс. рублей, обстоятельства дела совпадают.
Ранее сообщалось, что суд продлил домашний арест бывшего заместителя председателя правительства Алтайского края Ирины Долговой.