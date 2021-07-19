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Происшествия

Главврач барнаульской больницы признался в получении взятки

Главный врач медучреждения в Барнауле признал вину в получении взятки за незаконный выбор фирмы по уборке снега, сообщило СУ СКР по Алтайскому краю.

Взятка, подкуп.
Взятка, подкуп.

По предварительным данным, в 2018—2021 году обвиняемый частями получил от предпринимателя взятку на общую сумму 255 тыс. рублей.

Деньги предназначались за решение о выборе в качестве контрагента на оказание услуг по уборке снега именно его фирму в обход законных процедур.

Вину в содеянном главврач признал. Дело передали на рассмотрения суда.

Имущество обвиняемого на сумму более 4,6 млн рублей арестовали.

Речь может идти о заместителе руководителя Алтайского краевого наркологического диспансера Сергее Лазареве. Его задержали в мае за взятку в 255 тыс. рублей, обстоятельства дела совпадают.

Ранее сообщалось, что суд продлил домашний арест бывшего заместителя председателя правительства Алтайского края Ирины Долговой.

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