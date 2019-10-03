Глобальная утечка: на черном рынке оказались персональные данные клиентов Сбербанка

Речь идет об информации, которую кредитной организации предоставляли люди, открывавшие в ней кредитные карты.

Источник газеты, близкий к ЦБ, считает, что судя по характеру тестового файла, который предлагают на продажу злоумышленники, речь идет о «выгрузке базы» Сбербанка. Есть предположение, что к ней мог иметь отношение человек, имевший административный доступ, пишет РБК.

Продавцы уверяют, что владеют данными о 60 млн кредитных карт, как действующих, так и закрытых (у банка сейчас около 18 млн активных карт).

Утечка могла произойти в конце августа.

Эксперты, ознакомившиеся с данными, считают их подлинными и называют утечку самой крупной в российском банковском секторе, пишет bfm.ru.

В Сбербанке обещают проверить подлинность базы.

Также в кредитном учреждении утверждают, что угрозы средствам клиентов нет.

Похищенная информация не позволит преступникам списать деньги с карт клиентов, так как в ней отсутствуют коды CVV, пояснили там. В Сбербанке также указали, что каждая транзакция без предъявления карты в Сбербанке должна подтверждаться одноразовым смс паролем.

Сообщения о продаже личных данных клиентов одного из крупнейших российских банков появились на заблокированном Роскомнадзором форуме.