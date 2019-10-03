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Происшествия

Глобальная утечка: на черном рынке оказались персональные данные клиентов Сбербанка

Персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке, сообщает «Коммерсантъ».

Банковские карты.
Банковские карты.
Анна Зайкова

Речь идет об информации, которую кредитной организации предоставляли люди, открывавшие в ней кредитные карты.

Источник газеты, близкий к ЦБ, считает, что судя по характеру тестового файла, который предлагают на продажу злоумышленники, речь идет о «выгрузке базы» Сбербанка. Есть предположение, что к ней мог иметь отношение человек, имевший административный доступ, пишет РБК.

Продавцы уверяют, что владеют данными о 60 млн кредитных карт, как действующих, так и закрытых (у банка сейчас около 18 млн активных карт).

Утечка могла произойти в конце августа.

Эксперты, ознакомившиеся с данными, считают их подлинными и называют утечку самой крупной в российском банковском секторе, пишет bfm.ru.

В Сбербанке обещают проверить подлинность базы.

Также в кредитном учреждении утверждают, что угрозы средствам клиентов нет.

Похищенная информация не позволит преступникам списать деньги с карт клиентов, так как в ней отсутствуют коды CVV, пояснили там. В Сбербанке также указали, что каждая транзакция без предъявления карты в Сбербанке должна подтверждаться одноразовым смс паролем.

Сообщения о продаже личных данных клиентов одного из крупнейших российских банков появились на заблокированном Роскомнадзором форуме.

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