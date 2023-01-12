Глобальный сбой в небе. Битый файл отменил и задержал более 10 тыс. авиарейсов в США

Доказательств кибератаки нет, указывает Газета.Ru.
Цифра
Накануне в США задержали 9,6 тыс. внутренних и международных рейсов. Более 1,3 тыс. вылетов отменили, сообщает mir24.tv.
Это случилось из-за глобального сбоя. Предварительное расследование установило, что сбой прошел из-за поврежденного файла базы данных.
Трансконтинентальные рейсы
Российские авиадиспетчеры помогли экипажам транзитных самолетов во время сбоя в компьютерной системе, сообщает Росавиация.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!