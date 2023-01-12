12 января
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Происшествия

Глобальный сбой в небе. Битый файл отменил и задержал более 10 тыс. авиарейсов в США

Названа предварительная причина сбоя в системе оповещения пилотов, из-за которой в США прекратили вылеты рейсов, сообщил авиарегулятор в Twitter.

Самолет Boeing 787.
Самолет Boeing 787.
CC0

Доказательств кибератаки нет, указывает Газета.Ru.

Цифра

Накануне в США задержали 9,6 тыс. внутренних и международных рейсов. Более 1,3 тыс. вылетов отменили, сообщает mir24.tv.

Это случилось из-за глобального сбоя. Предварительное расследование установило, что сбой прошел из-за поврежденного файла базы данных.

Трансконтинентальные рейсы

Российские авиадиспетчеры помогли экипажам транзитных самолетов во время сбоя в компьютерной системе, сообщает Росавиация.

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