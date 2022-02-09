Голову человека обнаружили на российском мусороперерабатывающем заводе

На мусороперерабатывающем заводе в Москве была найдена голова человека, сообщает РЕН ТВ .

Человеческие останки обнаружили сортировщицы предприятия. Голова лежала на ленте с мусором.

О страшной находке они сообщили охраннику предприятия. Он связался с правоохранительными органами и подал заявление.

Установлено, что человек, которому принадлежала голова, скончался примерно один-два дня назад.

По данному факту назначена проверка, пишет Газета.Ru. О личности, возрасте и поле погибшего пока нет информации.

Ранее в Подмосковье на мусорном полигоне обнаружили тело пропавшего 45-летнего тульского бизнесмена.