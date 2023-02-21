Голубую вспышку в небе видели перед землетрясением в Турции и Сирии

Фото и видео голубой вспышки в небе перед сейсмособытием в Турции и Сирии опубликовали в соцсетях, пишут РИА Новости.

На видео можно заметить голубое сияние, вслед за которым начинаются подземные толчки. Жители сирийской Латакии и приграничных районов Турции также видели это явление.

Директор высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Хала Хасан призналась, что объяснений этому сиянию нет. Однако отметила, что перед подземными толчками происходит изменение электрического и магнитного полей атмосферы.

Напомним, 20 февраля новая серия землетрясений произошла в Турции.

Очевидцы в Дамаске и ливанской столице Бейруте сообщают, что подземные толчки ощущались в этих городах так же сильно, как при землетрясении 6 февраля.

Ранее землетрясения, произошедшие 6 февраля, признавали самыми сильными за столетие.